В Сети появился райдер Михаила Шуфутинского

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Перечень требований к организаторам выступлений от певца Михаила Шуфутинского появился в Telegram-канале Mash.

Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

Так, шансонье попросил обеспечить его тремя примерками — для него, для танцевальной группы и для музыкантов, бутылкой шотландского 12-летнего виски, красным и белым вином, а также чистым туалетом, закрывающимся на ключ. При этом просьба о наличии чистого закрывающегося туалета появляется в списке дважды с пометкой "обязательно".

В тексте также отмечается, что за выступление артиста придется заплатить 2,5 млн рублей.

Уже завтра, 3 сентября, в Большом зале Кремлевского дворца пройдет полный концерт Михаила Шуфутинского под названием "…И снова третье сентября".

Ранее в Сети появился райдер Алены Апиной.

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