Певица Лолита Милявская пошутила, что пресса якобы должна писать о том, что она "повела своего любовника в школу". В последнее время 59-летняя женщина предпочитает общаться с мужчинами моложе своего возраста.
Она записала видеообращение, где озвучила эту шутку. При этом звезда уже не раз говорила, что больше не планирует выходить замуж, ей даже серьезные отношения не интересны. Скорее она общается с противоположным полом ради своего удовольствия, не привязываясь.
Артистка утверждает, что с благодарностью и уважением относится к прожитым годам и совсем не переживает из-за возраста.
Лолита Милявская в 2020 году развелась с Дмитрием Ивановым, который был ее пятым официальным супругом. Причиной стала измена со стороны фитнес-тренера, певица даже требовала признать брак фиктивным.
Ранее в Сети рассказали, что Лолита могла бы заменить Пугачеву в России.
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