Лолита Милявская в шутку отвела своего любовника в школу

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская пошутила, что пресса якобы должна писать о том, что она "повела своего любовника в школу". В последнее время 59-летняя женщина предпочитает общаться с мужчинами моложе своего возраста.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Она записала видеообращение, где озвучила эту шутку. При этом звезда уже не раз говорила, что больше не планирует выходить замуж, ей даже серьезные отношения не интересны. Скорее она общается с противоположным полом ради своего удовольствия, не привязываясь.

Артистка утверждает, что с благодарностью и уважением относится к прожитым годам и совсем не переживает из-за возраста.

Лолита Милявская в 2020 году развелась с Дмитрием Ивановым, который был ее пятым официальным супругом. Причиной стала измена со стороны фитнес-тренера, певица даже требовала признать брак фиктивным.

Ранее в Сети рассказали, что Лолита могла бы заменить Пугачеву в России.

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