BAZA: В Москве госпитализировали 83-летнюю Ларису Голубкину

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лариса Голубкина госпитализирована в Москве, сообщает Telegram-канал BAZA.

Фото: prt scr youtube.com/Телеканал Культура

По сообщению источника, 83-летняя актриса, вдова Андрея Миронова еще17 августа была отправлена в Клинику нервных болезней имени Кожевникова. Затем врачи, обнаружившие у нее энцефалопатия, перевели ее в элитный оздоровительный комплекс в Подмосковье.

Еще в 12 августа артистка призналась журналистам, что проходит обследования. Ей пришлось сделать небольшой перерыв в работе, так как необходимо привести самочувствие в порядок.

Ранее телеведущий Николай Дроздов подтвердил свою госпитализацию.

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