Актриса Лариса Голубкина госпитализирована в Москве, сообщает Telegram-канал BAZA.
По сообщению источника, 83-летняя актриса, вдова Андрея Миронова еще17 августа была отправлена в Клинику нервных болезней имени Кожевникова. Затем врачи, обнаружившие у нее энцефалопатия, перевели ее в элитный оздоровительный комплекс в Подмосковье.
Еще в 12 августа артистка призналась журналистам, что проходит обследования. Ей пришлось сделать небольшой перерыв в работе, так как необходимо привести самочувствие в порядок.
Ранее телеведущий Николай Дроздов подтвердил свою госпитализацию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.