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86-летний телеведущий Николай Дроздов снова попал в больницу

1:20
Происшествия

86-летний телеведущий и путешественник Николай Дроздов снова оказался в больнице. Его госпитализировали в одной из столичных клиник из-за беспокойства по поводу состояния здоровья. Об этом рассказал сам Дроздов в интервью "МК".

86-летний телеведущий Николай Дроздов снова попал в больницу
Фото: "Nikolay Drozdov 2017" by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0.

В последние месяцы телеведущий регулярно оказывался в больницах. Началось это в начале текущего года, когда он получил серьёзные травмы — сломал семь рёбер грудной клетки после неудачного падения. Впоследствии он прошёл длительную реабилитацию.

"В больнице проведу два дня. В первый день (сегодня) мне проведут полное обследование, возьмут необходимые анализы. А на второй день придут результаты. Уже потом станет ясно, как лечиться дальше", — поделился путешественник.

В июле Дроздов снова попал в больницу из-за выявленного воспаления внутренних органов. По информации, появившейся в некоторых источниках, у него обнаружились грыжеподобные "карманы" в кишечнике, где развился воспалительный процесс.

Дроздов сообщил, что текущая госпитализация связана с изменениями в показателях крови. Несмотря на своё состояние, он старается сохранять оптимизм и позитивный настрой во время пребывания на больничной койке.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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