Николай Дроздов заработал воспаление кишечника после похудения: "Организм уже ослаблен"

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Стало известно о самочувствии известного телеведущего программы "В мире животных", доктора биологических наук Николая Дроздова, который находится сейчас в больнице.

Фото: 161.ru

Как сообщает Telegram-канал Shot, у Николая Дроздова было диагностировано воспаление кишечника. Дело в том, что 86-летний телеведущий хотел сбросить лишний вес, и похудел с 90 до 75 килограммов. Такие изменения в весе, к сожалению, привели к проблемам с кишечником.

«В моём возрасте уже все эти манипуляции очень опасны, организм уже ослаблен. У меня начались резкие боли в животе, просто невозможные», — поделился доктор биологических наук.

Напомним, в январе этого года Николай Дроздов получил серьёзную травму после падения на льду. У телеведущего были множественные переломы рёбер.

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