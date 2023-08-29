Балерина Анастасия Волочкова поведет 1 сентября в школу дочь домработницы

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками в соцсетях планами на 1 сентября. Оказывается, танцовщица решила повести в этот день в школу чужого ребенка.

Фото: Личный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

По словам Волочковой уже давно считает семью своей помощницы родной. Поэтому в День знаний Анастасия поведет в школу старшую дочь домработницы Лолы.

"В этом году 1-го сентября я пойду на линейку, провожать в школу старшую дочку нашей Лолочки. Поведем ее в школу неподалеку от нашего дома. Провожаем дочку в первый класс", — рассказала 47-летняя артистка в беседе с "Пятым каналом".

Напомним, что домохозяйка Лолита живет вместе со своей семьей на участке Волочковой больше восьми лет. Как рассказывала сама балерина, Лола давно перестала быть для нее только домработницей — теперь она ее личная помощница, которая помогает решать различные проблемы. Анастасия считает Лолиту и ее семью очень близкими людьми.

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