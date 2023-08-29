Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою точку зрения относительного того, почему концерт Максима Галкина* был отменён в Таллине. Изначально мероприятие планировалось провести 15 сентября.
Соседов отметил, что Галкин* и его пародии неинтересны зрителям данного региона.
"В Прибалтике сейчас отменяют русский язык. Это же головой надо думать. Там русскоязычной аудитории — с гулькин нос. Пусть он теперь со своей барыней живёт в Израиле", — отреагировал Соседов в беседе с "Абзацем".
Критик также выразил мнение, что артисты, выбравшие путь эмиграции, сталкиваются с негативными последствиями. Он подчеркнул, что даже российская аудитория может относиться к ним с недоверием, воспринимая их как предателей.
"Они там никому не нужны, а здесь их карьеры закончились. Никто не будет слушать предателей, даже если они будут каяться. Они сами себя растворили в пространстве", — высказался Соседов.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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