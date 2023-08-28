Выступление российского юмориста Максима Галкина*, которое должно было состояться 15 сентября, отменили. Об этом проинформировали организаторы.
"Выступление Максима Галкина*, запланированное на 15 сентября 2023 в Таллине, отменяется", — сказано в сообщении, распространённом представителями площадки Alexela.
Именно здесь должно было состояться выступление юмориста.
Причину отмену концерта Галкина* организаторы не назвали. В Таллин шоумен должен был приехать со своей новой программой.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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