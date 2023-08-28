В Таллине сообщили об отмене концерта Максима Галкина*

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выступление российского юмориста Максима Галкина*, которое должно было состояться 15 сентября, отменили. Об этом проинформировали организаторы.

Фото: "Максим Галкин на Laima Rendez Vous Jurmala 2017" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Выступление Максима Галкина*, запланированное на 15 сентября 2023 в Таллине, отменяется", — сказано в сообщении, распространённом представителями площадки Alexela.

Именно здесь должно было состояться выступление юмориста.

Причину отмену концерта Галкина* организаторы не назвали. В Таллин шоумен должен был приехать со своей новой программой.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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