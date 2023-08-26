Телеведущая Ляйсан Утяшева предстала в образе Джоли из фильма "Лазурный берег"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева удивила поклонников фотоснимками в непривычном образе — она перевоплотилась в голливудскую звезду Анджелину Джоли. Образ россиянки совпадает с тем, как выглядела американская актриса в фильме "Лазурный берег".

Фото: личный аккаунт Ляйсан Утяшевой в Инстаграм

Мнения подписчиков разделились — кто-то отметил, что ей совсем не подходит такая внешность, а Анджелина Джоли выглядит естественней. Но нашлись и те, кто подчеркнул красоту Утяшевой.

"Джоли нервно курит в сторонке, вы просто огонь", "Тот редкий случай, когда копия стала круче оригинала на все сто", — написали фанаты.

Недавно Ляйсан Утяшева вспомнила, что однажды ушла с концерта мужа из-за непристойной шутки.

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