Роман Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лёд на шоу в Сочи

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Роман Костомаров впервые появился на публике после тяжёлой болезни и ампутации стоп. Он вышел на лёд на шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости. Также публикуется и видео фрагмента номера.

Костомаров впервые вышел на лёд в Сочи после ампутации

Олимпийский чемпион в танцах на льду появился в обуви в конце номера, который исполняла его супруга Оксана Домнина, под трогательные слова о любви. Вместе с ней Роман покинул площадку. Зал стоя приветствовал его аплодисментами.

Напомним, в реанимацию Костомаров попал с пневмонией 10 января, в клинике он провёл 175 дней, но смог справиться с заболеванием.

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