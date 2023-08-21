Брак Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского постоянно подвергается критике, но несмотря на негатив пара продолжает быть вместе вот уже четверть века. Накануне телеведущая трогательно поздравила режиссера с его днем рождения.
50-летняя Юлия Высоцкая опубликовала в соцсетях совместную фотографию с супругом, которому исполнилось 86-лет. Звезда также дополнила снимок трогательным поздравлением.
"Сегодня родился Мой Человек! Спасибо судьбе. Все слова скажу тихо, глядя в глаза, наедине", — отметила ведущая.
В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, отметив красоту звездной пары. Стоит отметить, что четырьмя днями ранее сам режиссер поздравлял свою супругу, которая отметила 50-летний юбилей.
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