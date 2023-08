Your browser does not support the audio element.

Super.ru пишет, что для 59-летней американской актрисы Сандры Буллок которая недавно потеряла возлюбленного, который страдал редким заболеванием, а также столкнулась с критикой на Twitter в связи с ее ролью в фильме "Невидимая сторона" наступили трудные времена. Пользователи требуют лишить актрису ее "Оскара" за лучшую женскую роль из-за несоответствия фактов, представленных в фильме.

Фото: "Sandra Bullock, winner of the 2010 SAG award for Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role" by djtomdog is licensed under CC BY 2.0.