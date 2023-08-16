В соцсетях требуют лишить актрису Сандру Буллок "Оскара"

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что для 59-летней американской актрисы Сандры Буллок которая недавно потеряла возлюбленного, который страдал редким заболеванием, а также столкнулась с критикой на Twitter в связи с ее ролью в фильме "Невидимая сторона" наступили трудные времена. Пользователи требуют лишить актрису ее "Оскара" за лучшую женскую роль из-за несоответствия фактов, представленных в фильме.

Фото: "Sandra Bullock, winner of the 2010 SAG award for Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role" by djtomdog is licensed under CC BY 2.0.

Фильм "Невидимая сторона" основан на реальной истории жизни баскетболиста Майкла Оэра, который заявил о некоторых несоответствующих действительности фактах в фильме. Он утверждает, что его реальная семья никогда не усыновляла его, а лишь взяла под свою опеку. Издание TMZ также сообщает, что близкие Майкла получили приличное вознаграждение за экранизацию его истории, в то время как самому Майклу ничего не досталось.

Пользователи соцсетей считают, что Сандра Буллок и вовсе не заслуживает "Оскара". Возникли споры, где одни требуют отобрать у актрисы награду, а другие защищают ее. Важно отметить, что нет доказательств, что сама Сандра была причастна к несоответствиям в фильме. Ее поклонники надеются, что эта ситуация разрешится и что никто не отнимет у нее заслуженную награду за ее отличную актерскую игру.

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