Певец Сергей Пенкин собрался выступать до последнего зрителя

Российский певец Сергей Пенкин в этом году отпраздновал свое 62-летие. Несмотря на почетный возраст, артист продолжает гастролировать по всей стране. В интервью изданию "МК" звезда рассказала, когда планирует завершить карьеру.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Сергея Пенкина

По словам певца, он хочет выступать "до последнего зрителя". В пример он привел советского артиста Ивана Козловского, который давал концерты, когда ему было за 80.

"Все зависит от зрителя: если они приходят на твой концерт, надо работать. Да и потом ответить на вопрос, когда планируешь уйти со сцены, невозможно. Это же смешно! Да и мы же не знаем, сколько нам отсчитано в этой жизни", — поделился Пенкин.

Артист также признался, что сейчас у него много работы и он начал уставать от перелетов на самолетах. По его словам, он старается использовать поезд или машину, если расстояние составляет менее ста километров.

Ранее Сергей Пенкин рассказал, какими представляет собственные похороны.

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