Сергей Пенкин рассказал, какими видит собственные похороны: "Будет очень много народу"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный певец Сергей Пенкин рассказал, как видит свои собственные похороны.

Фото: ria.ru

По словам артиста, он ожидает, что на его похороны придёт большое количество людей. Об этом сообщают Известия.

"Я сказал, чтобы меня похоронили в Пензе. Думаю, на моих похоронах будет очень, очень много народу. Поверьте мне. Я никому плохого не делал. Ко всем нормально относился", — рассказал Сергей Пенкин.

Также певец рассказал о своих творческих планах. Артист отметил, что впереди у него большое количество концертов по стране. Также Пенкин хотел бы создать собственный музыкальный театр.

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