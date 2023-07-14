Известный певец Сергей Пенкин рассказал, как видит свои собственные похороны.
По словам артиста, он ожидает, что на его похороны придёт большое количество людей. Об этом сообщают Известия.
"Я сказал, чтобы меня похоронили в Пензе. Думаю, на моих похоронах будет очень, очень много народу. Поверьте мне. Я никому плохого не делал. Ко всем нормально относился", — рассказал Сергей Пенкин.
Также певец рассказал о своих творческих планах. Артист отметил, что впереди у него большое количество концертов по стране. Также Пенкин хотел бы создать собственный музыкальный театр.
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