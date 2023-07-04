Певец РФ Сергей Пенкин признался, что мечтает спеть дуэтом с Элтоном Джоном

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Пенкин в новом интервью рассказал о планах в творческой карьере и сообщил о том, что был бы не против спеть дуэтом с Элтоном Джоном.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Сергея Пенкина

"С Элтоном Джоном. Любой дуэт — это всегда движение вперед, обмен с человеком полезным опытом", — отметил Пенкин.

Артист отметил, что на данный момент у него очень плотный гастрольный график. Поэтому сейчас он сосредоточен на выступлениях, которые проходят в разных городах России.

Пенкин поделился, что мечтает о том, чтобы правительство выделило ему старый кинотеатр. Он хотел бы его отремонтировать и создать собственный музыкальный театр, где собирались бы и выступали различные знаменитости и молодые таланты. Также певец рассказал, что хотел бы записать совместную работу с британским певцом Элтоном Джоном.

"Там могли бы выступать талантливые певцы, танцоры, жонглеры, пригласить ведущего, который мог бы удивлять зрителей", — поделился мечтами певец в разговоре с Teleprogramma.pro.

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