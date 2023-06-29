Сергей Пенкин назвал шоу певицы РФ Аллы Пугачёвой "балом двуличия"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артист Сергей Пенкин всегда состоял в хороших отношениях с певицей Аллой Пугачёвой. Однако после её скандального отъезда из страны многие представители шоу-бизнеса разорвали все связи с Примадонной.

Певец сообщил, что никогда не получал приглашение принять участие в шоу "Рождественские встречи". Он отметил, что для него это болезненная тема. Пенкин рассказал, что на российской эстраде очень много двуличных людей, которые могут улыбаться в глаза, а за спиной поливать грязью.

Пенкин уверил, что из-за его прямолинейности коллеги остерегаются его, и не часто приглашают на светские мероприятия.

"Я хочу приходить туда, где меня ждут. Я человек гордый. Не признаю балов лицемерия. Не эти встречи Рождественские, а вообще, когда большие концерты. Там много бала лицемерия. Я люблю откровенность", — рассказал артист в шоу "Легенда".

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