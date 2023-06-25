Артист РФ Александр Пашутин резко высказался о поведении Пугачёвой и Вайкуле

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Александр Пашутин вновь категорически высказался о певицах Алле Пугачёвой и Лайме Вайкуле. Артист разочарован в том, что две талантливые артистки бросили и предали Россию.

"И у Вайкуле, и у Пугачёвой, наверное, с мозгами не очень. Они говорят несусветные вещи о россиянах, забывая, что благодаря нашему зрителю имеют всё. Пугачёва хорошо пела, я к ней очень хорошо относился. А вот человек она оказалась не очень, что стало понятно после СВО. Сбежала. И как можно было людей холопами назвать?!" — передаёт aif.ru слова Пашутина.

Напомним, Примадонна после начала СВО на Украине уехала из страны и обосновалась в Израиле. Россияне не оценили такое поведение легендарной певицы и объявили её опальной артисткой.

Латвийская певица также приняла антироссийскую сторону и неоднократно критиковала власти России в интервью заграничным журналистам. Более того, она не скрывает, что финансово поддерживает ВСУ.

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