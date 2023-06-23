Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала за границу. Сначала Примадонна говорила о том, что отъезд носит временный характер, и в скором времени её семья полным составом вернётся в Россию. Однако этого так и не произошло.
Алла Борисовна до сих пор проживает в Израиле, устроила детей в школу и ведёт активную светскую жизнь. Также Пугачёва всерьёз занялась своей внешностью, что видно по её последним снимкам.
Недавно артистка посетила концерт Максима Леонидова. После выступления она прошла за кулисы и сделала несколько совместных фотографий с музыкантом.
Пользователи Сети сразу заметили, что Пугачёва изменилась во внешности и увеличила губы. Но многим подписчикам показалось, что теперь Примадонна выглядит слишком вульгарно.
"А что с её лицом? Другая",
"А Пугачёва то губы сделала в Израиле", — пишут в комментариях пользователи.
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