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Певица РФ Алла Пугачёва показала результат увеличения губ, сделанных в Израиле

1:00
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала за границу. Сначала Примадонна говорила о том, что отъезд носит временный характер, и в скором времени её семья полным составом вернётся в Россию. Однако этого так и не произошло.

Алла Борисовна до сих пор проживает в Израиле, устроила детей в школу и ведёт активную светскую жизнь. Также Пугачёва всерьёз занялась своей внешностью, что видно по её последним снимкам.

Недавно артистка посетила концерт Максима Леонидова. После выступления она прошла за кулисы и сделала несколько совместных фотографий с музыкантом.

Пользователи Сети сразу заметили, что Пугачёва изменилась во внешности и увеличила губы. Но многим подписчикам показалось, что теперь Примадонна выглядит слишком вульгарно.

"А что с её лицом? Другая",

"А Пугачёва то губы сделала в Израиле", — пишут в комментариях пользователи.

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Накачавшая губы Алла Пугачева шокировала людей
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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