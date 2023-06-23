Певица РФ Алла Пугачёва показала результат увеличения губ, сделанных в Израиле

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала за границу. Сначала Примадонна говорила о том, что отъезд носит временный характер, и в скором времени её семья полным составом вернётся в Россию. Однако этого так и не произошло.

Алла Борисовна до сих пор проживает в Израиле, устроила детей в школу и ведёт активную светскую жизнь. Также Пугачёва всерьёз занялась своей внешностью, что видно по её последним снимкам.

Недавно артистка посетила концерт Максима Леонидова. После выступления она прошла за кулисы и сделала несколько совместных фотографий с музыкантом.

Пользователи Сети сразу заметили, что Пугачёва изменилась во внешности и увеличила губы. Но многим подписчикам показалось, что теперь Примадонна выглядит слишком вульгарно.

"А что с её лицом? Другая", "А Пугачёва то губы сделала в Израиле", — пишут в комментариях пользователи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Накачавшая губы Алла Пугачева шокировала людей