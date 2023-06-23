Певица РФ Алла Пугачёва расхвалила концерт Максима Леонидова в Израиле

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала с семьёй за границу. После отъезда Примадонна начала активно вести светскую жизнь и посещать различные концерты и выступления сбежавших из России артистов.

Фото: eg.ru

Недавно Алла Борисовна пришла на концерт певца Максима Леонидова, который также принял антироссийскую позицию и эмигрировал в Израиль.

О легендарной встрече с Пугачёвой музыкант поделился в Сети и поблагодарил певицу за поддержку и похвалу.

"Нет комментариев. Алла Борисовна впервые побывала на моём концерте. Сравнила меня с Андреем Мироновым. Пошёл домой гордиться…" — поделился Леонидов в соцсети.

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