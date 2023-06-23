Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала с семьёй за границу. После отъезда Примадонна начала активно вести светскую жизнь и посещать различные концерты и выступления сбежавших из России артистов.
Недавно Алла Борисовна пришла на концерт певца Максима Леонидова, который также принял антироссийскую позицию и эмигрировал в Израиль.
О легендарной встрече с Пугачёвой музыкант поделился в Сети и поблагодарил певицу за поддержку и похвалу.
"Нет комментариев. Алла Борисовна впервые побывала на моём концерте. Сравнила меня с Андреем Мироновым. Пошёл домой гордиться…" — поделился Леонидов в соцсети.
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