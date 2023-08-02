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Адвокат Александр Добровинский посоветовал Киркорову проигнорировать слова Панина

1:15
Шоу-бизнес

Звездный адвокат Александр Добровинский считает, что Филиппу Киркорову стоит проигнорировать скандальное заявление Алексея Панина про интимную связь с актером.

Адвокат Александр Добровинский посоветовал Киркорову проигнорировать слова Панина
Фото: Правда.Ру

По мнению юриста, его подопечный не должен подавать в суд на опального актера. Добровинский отмечает, что лучшим действием будет "пропустить мимо ушей" слова Панина. Более того, даже если они попадут в суд, то из этого ничего не выйдет, поскольку Алексей живёт в Испании.

"Где с ним судиться? На Северном Полюсе? Пусть он живёт своей жизнью. Я не думаю, что слова этого человека кто-то воспринимает всерьёз" — прокомментировал Добровинский порталу NEWS.ru.

Напомним, что накануне Ксения Собчак опубликовала интервью с Алексеем Паниным, в котором актер раскрыл сексуальную ориентацию некоторых отечественных звезд. Редакция YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" зацензурировала имена этих людей, однако зрители смогли прочитать фамилии по губам.

Позже Панин опроверг догадки пользователей соцсетей, однако выдал имена других артистов. В том числе он признался, что спал с Филиппом Киркоровым.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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