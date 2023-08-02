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Актер Алексей Панин* рассказал про сексуальные отношения с Филиппом Киркоровым

0:57
Шоу-бизнес

Накануне Ксения Собчак выпустила большое интервью со скандальным актером Алексеем Паниным. В беседе с журналисткой артист раскрыл ориентацию некоторых звезд отечественного кино и шоу-бизнеса.

Актер Алексей Панин* рассказал про сексуальные отношения с Филиппом Киркоровым
Фото: youtube.com

Хотя редакторы YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" смогли наложить цензуру, когда Панин называл известные фамилии, в Сети быстро поняли о ком идет речь. Через несколько дней после громкого интервью актер опроверг все догадки пользователей, однако выдал имена других, не менее известных артистов.

По словам Алексея Панина, у него были сексуальные отношения с Филиппом Киркоровым.

Ранее дочь Алексея Панина рассказала об отношении к скандальным видео с участием отца.

Напомним, что в прошлом году Панину было предъявлено обвинение в оправдании терроризма, и по нему артист был объявлен в розыск.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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