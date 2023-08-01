Актриса Екатерина Шевыркова показала 7-летнего сына от Марата Башарова

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Екатерина Шевыркова поделилась с поклонниками в соцсетях радостным событием. Накануне ее сыну Марселю от телеведущего Марата Башарова исполнилось семь лет. Звезда поздравила именинника в личном блоге.

Фото: Instagram

"Мальчишка мой золотой! Ты невероятно быстро растешь, время летит, и вместе за ним летим и мы", — написала актриса.

В комментариях поклонники отмечают, что мальчик очень похож на своего отца.

Напомним, что Марат Башаров дважды был официально женат, но оба брака закончились скандальными разводами, в которых телеведущему были предъявлены обвинения в домашнем насилии.

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