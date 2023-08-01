Российская актриса Екатерина Шевыркова поделилась с поклонниками в соцсетях радостным событием. Накануне ее сыну Марселю от телеведущего Марата Башарова исполнилось семь лет. Звезда поздравила именинника в личном блоге.
"Мальчишка мой золотой! Ты невероятно быстро растешь, время летит, и вместе за ним летим и мы", — написала актриса.
В комментариях поклонники отмечают, что мальчик очень похож на своего отца.
Напомним, что Марат Башаров дважды был официально женат, но оба брака закончились скандальными разводами, в которых телеведущему были предъявлены обвинения в домашнем насилии.
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