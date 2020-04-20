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Источник Правда.Ру

Марат Башаров признался, что бил жен

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский актер Марат Башаров рассказал, что бил своих жен. Также он признался, что у него есть потребность в алкоголе. Актер принял участие в шоу "Секрет на миллион".

"Конечно, я бил своих жен", — заявил Башаров в эфире программы.

Башаров и его женщины

Первой "женой" Башарова стала Елизавета Круцко. Отношения они официально не оформили, провели церемонию по исламу. В 2004 году у них родилась дочь. Пара распалась в 2009 году, после того, как стало известно о романе Башарова с Татьяной Навкой.

Затем в 2014 году Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой. Они развелись через год. Архарова обвиняла актера в том, что он ее бил, а также слишком увлекался алкоголем.

В 2016 году Башаров снова женился, на этот раз на Елизавете Шевырковой — поклоннице, которая от него забеременела. Она не раз обращалась в больницы из-за полученных травм, предположительно, из-за побоев Башарова. В 2019 году пара развелась.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в домашнем насилии обвинила актера Павла Прилучного его жена Агата Муцениеце.

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