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Участники фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале не смогут вернуться в РФ

0:58
Шоу-бизнес

Артисты, которые приняли участие на фестивале "Рандеву" Лаймы Вайкуле, не смогут вернуть в РФ. Такое заявление сделала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Об этом сообщает издание "Абзац".

Участники фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале не смогут вернуться в РФ
Фото: cud.news

Мероприятие посетили представители шоу-бизнеса, покинувшие Россию. В частности, Максим Галкин*, Алла Пугачёва, Вера Брежнева и Андрей Макаревич*. Сообщалось, что часть средств от продажи билетов будет направлена на помощь ВС Украины.

"Мы их вычёркиваем. Им дорога сюда заказана, а в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском", — сказала Драпенко.

Она отметила, что в России уже давно люди не хотят видеть данных артистов.

"И это правильно", — заключила депутат.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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Вайкуле спела с Галкиным
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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