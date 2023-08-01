Участники фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале не смогут вернуться в РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артисты, которые приняли участие на фестивале "Рандеву" Лаймы Вайкуле, не смогут вернуть в РФ. Такое заявление сделала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Об этом сообщает издание "Абзац".

Фото: cud.news

Мероприятие посетили представители шоу-бизнеса, покинувшие Россию. В частности, Максим Галкин*, Алла Пугачёва, Вера Брежнева и Андрей Макаревич*. Сообщалось, что часть средств от продажи билетов будет направлена на помощь ВС Украины.

"Мы их вычёркиваем. Им дорога сюда заказана, а в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском", — сказала Драпенко.

Она отметила, что в России уже давно люди не хотят видеть данных артистов.

"И это правильно", — заключила депутат.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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Вайкуле спела с Галкиным