Блогер Алексей Столяров побывал в самой бедной стране мира

Блогер Алексей Столяров известен своими экстремальными путешествиями. Он преодолевает вершины гор, такие как Эльбрус и Килиманджаро, а также испытывает свой организм на прочность в экстремальных климатических условиях, например, в 50-градусную жару в поселке Утта в Калмыкии, самой горячей точке России.

Портал Super.ru пишет, что недавнее путешествие Алексея оказалось особенно экстремальным. Он посетил самую бедную страну Бурунди, которая расположена в Восточной Африке и является одной из наименее развитых стран. По словам блогера, ему понадобилось 50 часов, чтобы добраться из Москвы до этой точки на земном шаре. И то, что он увидел там, оставило у него незабываемые впечатления.

"Условия жизни там очень жесткие, даже ужасные. Люди выживают на 600 рублей в месяц. Мы не могли остаться равнодушными к местному населению и оказали им некоторую гуманитарную помощь: купили, например, две тонны муки и много шлепанцев. Мы постарались хотя бы немного облегчить их жизнь", - рассказал Алексей Столяров корреспонденту Super

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Видео: YouTube-канал Алексея Столярова