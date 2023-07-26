Шоу Бейонсе обвиняют в разжигании инфляции в Швеции

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Бейонсе получила значительное количество премий "Грэмми", стала одной из самых продаваемых музыкальных исполнительниц в мире и в настоящее время находится в рекордно распроданном мировом турне.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Бейонсе Ноулз

Однако экономический эксперт приписал суперзвезде неожиданное достижение, заявив, что она частично ответственна за упорно высокую инфляцию в Швеции.

Когда 10 и 11 мая на Национальной арене в Стокгольме началось ее продолжающееся мировое турне Renaissance, поклонники из Соединенных Штатов и со всего мира собрались, чтобы посмотреть на это, привлеченные привлекательностью более низких цен на билеты и явным волнением.

Как отметил Майкл Гран, главный экономист датского Danske Bank в Швеции, вызванный резким ростом цен на отели и другими расходами болельщиков, уровень инфляции в Швеции в мае снизился всего на 0,2% меньше, чем ожидалось.

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