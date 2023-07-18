Российский актёр Алексей Серебряков* заплакал, рассказывая, как он помогает девочке Полине из Горловки (ДНР), которой во время обстрела со стороны Украины оторвало конечности.
В Сети появилось видео, на котором актёр рассказывает историю 13-летней девочки. Она играла с детьми в своём дворе, когда туда прилетела бомба.
"И вот теперь у неё нет руки и нет ноги", — говорит Серебряков и не может сдержать слёз.
Он добавил, что будет помогать Полине, так как очень хочет, чтобы девочка была счастлива.
У Серебрякова* нет аккаунтов в соцсетях и свою благотворительность он не афиширует, видео уговорил его записать и опубликовал лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.
* Признан Минюстом иноагентом в России.
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