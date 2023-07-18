Актёр Серебряков* заплакал, рассказывая, как он помогает девочке Полине из Горловки

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр Алексей Серебряков* заплакал, рассказывая, как он помогает девочке Полине из Горловки (ДНР), которой во время обстрела со стороны Украины оторвало конечности.

Актёр Алексей Серебряков* расплакался на видео

В Сети появилось видео, на котором актёр рассказывает историю 13-летней девочки. Она играла с детьми в своём дворе, когда туда прилетела бомба.

"И вот теперь у неё нет руки и нет ноги", — говорит Серебряков и не может сдержать слёз.

Он добавил, что будет помогать Полине, так как очень хочет, чтобы девочка была счастлива.

У Серебрякова* нет аккаунтов в соцсетях и свою благотворительность он не афиширует, видео уговорил его записать и опубликовал лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

* Признан Минюстом иноагентом в России.

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