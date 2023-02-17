Отменённый ранее в Санкт-Петербурге спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова внезапно всплыл в Москве. Об этом пишет Lomovka.
Спектакли запланированы 20 февраля в театре Пушкина и 1 марта в театре Ермоловой.
И Рапопорт, и Серебряков за последний год неоднократно отмечались в либеральной повестке с токсичными комментариями о России и спецоперации на Украине, отмечает издание.
Ранее певица Глюкоза (Наталья Ионова) объявила об отмене большого концерта в Москве и попросила прощения у зрителей.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.