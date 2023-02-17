Отменённый в Петербурге спектакль с участием Серебрякова и Раппопорт покажут в Москве

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отменённый ранее в Санкт-Петербурге спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова внезапно всплыл в Москве. Об этом пишет Lomovka.

Спектакли запланированы 20 февраля в театре Пушкина и 1 марта в театре Ермоловой.

И Рапопорт, и Серебряков за последний год неоднократно отмечались в либеральной повестке с токсичными комментариями о России и спецоперации на Украине, отмечает издание.

Ранее певица Глюкоза (Наталья Ионова) объявила об отмене большого концерта в Москве и попросила прощения у зрителей.

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