Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как переживал смерть певицы Жанны Фриске.
По словам Шепелева, боль от утраты его любимой женщины "забрала 10 лет его карьеры". Ведущему пришлось поставить свою жизнь "на паузу", поскольку нужно было заботиться о маленьком сыне Платоне от Жанны Фриске. Об этом Шепелев рассказал в интервью с продюсером Владом Агановым.
Также телеведущий признался, что он обращался ха помощью к психологам.
"Я пробовал разных психологов, с которыми я разговаривал. <…> Я на полусогнутых ногах ходил к ней (психологу) в кабинет и падал на её диван. Лежал, свернувшись калачиком, и просил со мной поговорить, потому что эмоциональное напряжение было такой силы, что проживать его самостоятельно очень тяжело", — поделился Дмитрий Шепелев.
Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году после продолжительной борьбы с онкологией.
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