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Дмитрий Шепелев рассказал, как переживал смерть Жанны Фриске: "Лежал, свернувшись калачиком"

1:02
Шоу-бизнес

Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как переживал смерть певицы Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев рассказал, как переживал смерть Жанны Фриске: "Лежал, свернувшись калачиком"
Фото: ria.ru

По словам Шепелева, боль от утраты его любимой женщины "забрала 10 лет его карьеры". Ведущему пришлось поставить свою жизнь "на паузу", поскольку нужно было заботиться о маленьком сыне Платоне от Жанны Фриске. Об этом Шепелев рассказал в интервью с продюсером Владом Агановым.

Также телеведущий признался, что он обращался ха помощью к психологам.

"Я пробовал разных психологов, с которыми я разговаривал. <…> Я на полусогнутых ногах ходил к ней (психологу) в кабинет и падал на её диван. Лежал, свернувшись калачиком, и просил со мной поговорить, потому что эмоциональное напряжение было такой силы, что проживать его самостоятельно очень тяжело", — поделился Дмитрий Шепелев.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году после продолжительной борьбы с онкологией.

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Жанна Фриске - Мама Мария (Новая волна 2006)
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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