Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров создал свой Telegram-канал. В нём спортсмен уже приветствовал своих подписчиков.
"Привет всем, теперь я здесь, в Telegram. Это настоящий я, и я на самом деле с вами", — сказал Костомаров с улыбкой.
6 июля фигурист выписался из клиники и опубликовал видео, на котором прощается с персоналом больницы и благодарит врачей за спасение его жизни.
10 января Костомаров был госпитализирован с серьёзной формой пневмонии, которая привела к развитию сепсиса. В результате этого процесса ему пришлось перенести ампутацию конечностей. Однако недавно спортсмену установили протезы. Сейчас он активно учится с ними жить.
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