Фигурист Роман Костомаров обратился к поклонникам в своём Telegram-канале

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров создал свой Telegram-канал. В нём спортсмен уже приветствовал своих подписчиков.

Фото: https://rsport.ria.ru/20230704/kostomarov-1882179808.html

"Привет всем, теперь я здесь, в Telegram. Это настоящий я, и я на самом деле с вами", — сказал Костомаров с улыбкой.

6 июля фигурист выписался из клиники и опубликовал видео, на котором прощается с персоналом больницы и благодарит врачей за спасение его жизни.

10 января Костомаров был госпитализирован с серьёзной формой пневмонии, которая привела к развитию сепсиса. В результате этого процесса ему пришлось перенести ампутацию конечностей. Однако недавно спортсмену установили протезы. Сейчас он активно учится с ними жить.

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Реабилитация Костомарова