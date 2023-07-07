Татьяна Тарасова о выписке Романа Костомарова: "Все молились за вас, и чудо произошло"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Романа Костомарова с выпиской из больницы.

Фото: rsport.ria.ru

Напомним, накануне Роман Костомаров после 7 месяцев в больнице был выписан. Этому событию рад не только спортсмен, но его родные и близкие, в том числе Татьяна Тарасова. Об этом сообщает StarHit.

Напомним, Костомаров 10 января попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии, на фоне которой у него развился сепсис. Далее последовала ампутация конечностей, а недавно спортсмену установили протезы, и он учится с ними жить.

"Рома, дорогой! Такое счастье для все нас, что ты едешь домой, что ты поправляешься. Спасибо врачам, которые вытащили нашего Ромку, мы все молились за вас, и чудо произошло. Обнимаю вас, Рома, Оксана", — обратилась с поздравлениями Тарасова.

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Роман Костомаров. Выписка из больницы