Романа Костомарова выписали из больницы, где он провёл 7 месяцев: "Спасибо, что спаси мою жизнь"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова наконец-то выписали из больницы.

Фото: topnews.ru

Сегодня стало известно, что Романа Костомарова выписали из больницы, в которой он провёл 175 дней. Напомним, спортсмен был госпитализирован 10 января с тяжёлой формой пневмонии. Всё это время он и врачи боролись за жизнь. Романа удалось спасти, но из-за осложнений пришлось ампутировать конечности.

Telegram-канал "112" опубликовало видео выписки фигуриста, на котором он благодарит команду врачей и медицинских работников. Костомаров отметил, что не мог представить, что он у него будет такая тяжёлая болезнь, когда его забирали на скорой помощи. Костомаров думал, что ему просто сделают уколы и отпустят в скором времени домой.

"Спасибо, что спасли мою жизнь. Позади 175 дней, впереди вся жизнь. Благодаря врачам я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью, но по-другому было никак", — обратился Роман к врачам.

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Роман Костомаров. Выписка избольницы.