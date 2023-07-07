Галина Юдашкина показала рустующую копией отца-модельера дочь

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь известного российского модельера Валентина Юдашкина показала свою подросшую дочь Агату, которая очень похожа на покойного деда.

Фото: monavista.ru

В своём личном блоге Галина Юдашкина опубликовала совместное фото со своей дочкой Агатой, которой скоро исполнится год.

"Нарядились с Агатой ради семейного ужина", — подписала звёздная мама под снимком.

В комментариях пользователи соцсети отметили сходство малышки с её покойным дедом Валентином Юдашкиным, а также осыпали пожеланиями счастливой жизни девочке.

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