Дочь известного российского модельера Валентина Юдашкина показала свою подросшую дочь Агату, которая очень похожа на покойного деда.
В своём личном блоге Галина Юдашкина опубликовала совместное фото со своей дочкой Агатой, которой скоро исполнится год.
"Нарядились с Агатой ради семейного ужина", — подписала звёздная мама под снимком.
В комментариях пользователи соцсети отметили сходство малышки с её покойным дедом Валентином Юдашкиным, а также осыпали пожеланиями счастливой жизни девочке.
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