Иосиф Пригожин оценил фестиваль Лаймы Вайкуле, куда отказались ехать артисты

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле может быть под угрозой срыва из-за отказа многих известных звёзд принять в нём участие. Чтобы заменить отказавшихся артистов, популярная латвийская певица пригласила на мероприятие звёзд, которых в России признали иностранными агентами. Однако она столкнулась с непредвиденной ситуацией, когда многие представители шоу-бизнеса просто игнорировали её призыв, передаёт Woman.ru.

Фото: ria.ru

Продюсер и основатель фестиваля Иосиф Пригожин видит политическую подоплёку в угрозе срыва "Рандеву". Он пояснил, что артисты, которые осуждали Россию и СВО, не захотели участвовать в этом мероприятии, так как осознают, что сказали лишнее. Они не желают быть частью провокационного события, организованного Вайкуле, и тем самым накалять обстановку, так как хорошо понимают, что рано или поздно им придётся вернуться в Россию.

"То, что пытается предложить фестиваль Лаймы, носит уже политический характер, а артисты должны объединяться и объединять людей", — подвёл итог Пригожин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кто из артистов приедет на фестиваль Лаймы в Юрмалу в этом году?