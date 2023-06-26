Продюсер Иосиф Пригожин высказался о намерении сменить фамилию: "Это шутка"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал своё заявление о намерении сменить фамилию.

В связи с событиями, которые разворачивались в России 23-24 июня, Иосиф Пригожин заявил, что теперь намерен сменить фамилию. Напомним, что в эти дни Евгений Пригожин во главе ЧВК "Вагнер" объявил о вооружённом мятеже в стране. Об этом сообщает Lenta.ru.

В связи с тем, что продюсер является однофамильцем представителя ЧВК, в Сети стало появляться множество мемов, а также знаменитости писали в комментариях в его соцсетях по этому поводу. Именно тогда Иосиф Пригожин заявил, что хочет сменить фамилию.

Сейчас продюсер и муж певицы Валерии объяснил своё высказывание. По его словам, это была шутка и менять фамилию он не собирается.

"Это шутка, чтобы снять стресс", — сказал продюсер.

Также же Пригожин указал, что именно он сделал эту фамилию популярной.

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