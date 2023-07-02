Певица Лолита Милявская сообщила, что Алла Пугачёва не приглашала артистов на своё шоу из-за неподходящего репертуара

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская заступилась за Аллу Пугачёву после критики Сергея Пенкина её шоу. Она отметила, что Примадонна создавала свою авторскую программу и имела право приглашать тех, кого считала нужным.

Милявская приехала выступить на фестивале VK Fest 2023, где пообщалась с журналистами и опровергла слова артиста, который обвинил Аллу Борисовну в предвзятом отношении к некоторым представителям шоу-бизнеса.

"Только неталантливые, ленивые говорят плохо о выдающихся великих людях, причём части из них она помогала. А сказки про то, что она кого-то закрыла, забудьте сразу! Она не могла кого-то не взять в "Рождественские встречи", — отметила певица.

Певица призналась, что и сама неоднократно не получала приглашение для участия в программе. Но это связано с тем, что её репертуар не всегда подходил под тематику шоу.

"И я не всегда попадала, по причине того, что у меня песни не подходили в том или ином году, нет материала. Это её личный режиссёрский проект. Алла Борисовна имела право!" — сказала Милявская.

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