На актрису Анастасию Заворотнюк завели дело из-за долга в 170 тысяч рублей

Тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк испытывает серьёзные проблемы с финансами.

По данным издания "Комсомольская правда", артистка попала в "чёрный список" из-за долга в 170 тысяч рублей. На Заворотнюк заведено дело судебными приставами.

При этом оплатить долги в ближайшее время у звезды сериала "Моя прекрасная няня" навряд ли получится. Единственным кормильцем в семье является супруг артистки Пётр Чернышёв. Фигурист оплачивает дорогостоящее лечение жены, растит дочь и обеспечивает мать актрисы.

Накануне стало известно, что Чернышёв потерял основной доход. Спортсмен по личным причинам отказался от участия в ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица".

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