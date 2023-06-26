Актёр Оскар Кучера прокомментировал свою ссору в Сети с Дмитрием Назаровым.

Назаров и Кучера схлестнулись в словесной перепалке из-за разных политических взглядов. В своём недавнем интервью Оскар признался, что считает Дмитрия Юрьевича потрясающим артистом. Актёр убеждён, что Назаров стал критиковать российские власти из-за давления со стороны супруги.

"Я знаю Диму давно. Мы общались. Я им всегда восхищался. Мне кажется, что он попал под влияние своей сумасшедшей супруги. Она испортила его жизнь и карьеру. Я в его адрес ничего плохого не говорил, пока Дима свой стишочек в ответ не написал", — заявил Кучера в шоу "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1".