Поклонники не узнали на фото постаревшего после долгого лечения режиссёра Никиту Михалкова

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонников Никиты Михалкова шокировал измождённый вид режиссёра.

Накануне Михалков посетил Нижний Новгород вместе со своим спектаклем "12". Во время прогулки по улицам города артист сфотографировался с поклонником. После публикации в Сети снимок вызвал бурю обсуждений.

Почитатели режиссёра отметили, что Никита Сергеевич выглядит уставшим, осунувшимся и сильно постаревшим.

Фанаты предположили, что виной всему стало пошатнувшееся здоровье мэтра. В прошлом году 77-летний Михалков попал в реанимацию с пневмонией. После госпитализации режиссёр стал появляться на публике с тростью.

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