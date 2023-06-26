Поклонников Никиты Михалкова шокировал измождённый вид режиссёра.
Накануне Михалков посетил Нижний Новгород вместе со своим спектаклем "12". Во время прогулки по улицам города артист сфотографировался с поклонником. После публикации в Сети снимок вызвал бурю обсуждений.
Почитатели режиссёра отметили, что Никита Сергеевич выглядит уставшим, осунувшимся и сильно постаревшим.
Фанаты предположили, что виной всему стало пошатнувшееся здоровье мэтра. В прошлом году 77-летний Михалков попал в реанимацию с пневмонией. После госпитализации режиссёр стал появляться на публике с тростью.
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