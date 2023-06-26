Победительница "Пацанок" Кира Медведева заявила, что многие участницы шоу вернулись к прежней жизни

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Победительница шоу "Новые пацанки" Кира Медведева призналась, что многие участницы после завершения телепроекта возвращаются к привычному для них образу жизни.

По словам Медведевой, популярное шоу телеканала "Пятница" не меняет людей, а предоставляет им инструменты для изменений. Воспользоваться ими или нет — личное решение каждого.

"Единственная реальная перемена, которая происходит с участницами, это появление подписчиков и денег", — заявила победительница "Пацанок" в YouTube-шоу "Известь".

При этом Медведева добавила, что некоторые девушки всё же кардинально поменяли свою жизнь после участия в шоу.

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