Филипп Киркоров призвал оставить место гибели "Титаника" в покое после инцидента с батискафом "Титан"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров прокомментировал гибель экипажа батискафа "Титан".

Фото: eg.ru

Киркоров признался, что до последнего надеялся на спасение находившихся на борту "Титана" людей. При этом трагедию артист считает закономерной.

"Снова совпадения и мистика. Не нужно забывать, что обломки "Титаника" — это место упокоения. Нельзя в такое играться и беспокоить усопших ради развлечения", — написал он в своём Telegram-канале.

Филипп Бедросович убеждён, что после инцидента с батискафом нужно поставить жирную точку в туристических спусках к месту гибели "Титаника".

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