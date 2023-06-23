Певец Филипп Киркоров прокомментировал гибель экипажа батискафа "Титан".
Киркоров признался, что до последнего надеялся на спасение находившихся на борту "Титана" людей. При этом трагедию артист считает закономерной.
"Снова совпадения и мистика. Не нужно забывать, что обломки "Титаника" — это место упокоения. Нельзя в такое играться и беспокоить усопших ради развлечения", — написал он в своём Telegram-канале.
Филипп Бедросович убеждён, что после инцидента с батискафом нужно поставить жирную точку в туристических спусках к месту гибели "Титаника".
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