Телеведущая Маша Малиновская прокомментировала внешность артистки Ольги Бузовой. Она отметила, что певица начала злоупотреблять косметологическими процедурами, поэтому у неё отекло лицо.
Малиновская в эфире телеканала Муз-ТВ сообщила, что не понаслышке знает, к каким последствиям может привести чрезмерное накачивание лица филлерами и разнообразными "уколами красоты". Телеведущая подчеркнула, что Бузова явно перебарщивает с посещением косметологов, так как введённые препараты можно увидеть невооруженным глазом.
Ведущая отметила, что часто критикует и свою внешность, пользуется фильтрами. Малиновская считает, что иногда она выглядит, как 80-летняя бабушка.
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