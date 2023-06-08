Певица Ольга Бузова упрекнула пластического хирурга Вдовина в нарушении врачебной этики

Певица Ольга Бузова публично раскритиковала пластического хирурга Александра Вдовина.

Фото: ria.ru

Бузовой не понравилось то, что Вдовин неоднократно высказывался в её адрес, намекая на визиты телеведущей к пластическим хирургам. Звезда упрекнула специалиста в отсутствии врачебной этики и попросила его оставить своё мнение при себе.

"Я сама решу, как жить со своей внешностью. Если что-то не нравится, то проходите мимо. Советы свои оставьте при себе. С лёгкостью ставит диагнозы людям, которые даже не являются его пациентами. Пошли бы к такому врачу?" — написала Ольга в личном Telegram-канале.

Вдовин в беседе с журналистами предполагал, что Бузова несколько раз делала ринопластику и операцию по удалению комков Биша.

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