Максим Галкин* назвал 52-летнюю Кристину Орбакайте своей дочерью с хорошей недвижимостью в США

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* на очередном выступлении за границей пошутил над дочерью Примадонны Кристиной Орбакайте. Шоумен похвастался публике о том, что мог бы эмигрировать в США, ведь у него и там есть хорошая недвижимость.

Фото: Instagram

Недавно Галкин* выступил в Анталье с концертом, где, как всегда, шутил про политическую ситуацию, Россию и своё опальное положение. Он сообщил, что после начала СВО на Украине у него была возможность переехать не только в Израиль, но и США.

Артист шутливо подметил, что у его дочери, 52-летней Орбакайте, есть недвижимость за границей, которой он мог бы воспользоваться на правах отчима.

"У меня вообще был и другой выбор для эмиграции. Я мог поехать не только в Израиль по маме, мог также эмигрировать в США к старшей дочери, у неё там хорошая недвижимость", — поиронизировал артист.

Стоит отметить, что дочь Аллы Пугачёвой на пять лет старше Галкина* и формально приходиться юмористу падчерицей.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Галкин в Турции кричал и требовал прекратить съёмку, но не тут то было