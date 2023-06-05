Юморист Максим Галкин* на очередном выступлении за границей пошутил над дочерью Примадонны Кристиной Орбакайте. Шоумен похвастался публике о том, что мог бы эмигрировать в США, ведь у него и там есть хорошая недвижимость.
Недавно Галкин* выступил в Анталье с концертом, где, как всегда, шутил про политическую ситуацию, Россию и своё опальное положение. Он сообщил, что после начала СВО на Украине у него была возможность переехать не только в Израиль, но и США.
Артист шутливо подметил, что у его дочери, 52-летней Орбакайте, есть недвижимость за границей, которой он мог бы воспользоваться на правах отчима.
"У меня вообще был и другой выбор для эмиграции. Я мог поехать не только в Израиль по маме, мог также эмигрировать в США к старшей дочери, у неё там хорошая недвижимость", — поиронизировал артист.
Стоит отметить, что дочь Аллы Пугачёвой на пять лет старше Галкина* и формально приходиться юмористу падчерицей.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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