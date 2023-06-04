Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала из России в Израиль. В прошлом году её мужа, юмориста Максима Галкина*, признали иностранным агентом из-за его антироссийских высказываний и публичной поддержки соседней страны. Недавно шоумен подавал иск в суд, чтобы с него сняли этот статус. Однако не добился желаемого результата и остался ни с чем.
Журналисты "МК" объяснили, почему Примадонна, несмотря на публичную поддержку своего опального супруга, до сих пор не получила статуса иноагента. В источнике сказано, что Алла Борисовна горячо любима российским народом, что даже высшие инстанции отказались признавать артистку иностранным агентом.
А материале говорится о том, что Пугачёва по сей день пользуется большой популярностью на родине и имеет огромную армию поклонников, которые всегда будут её ждать обратно. Что нельзя сказать об интересе россиян к Галкину*, его, скорее нет и больше никогда не будет, отмечает "МК".
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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