Певицу Славу госпитализировали в одну из столичных клиник.
Пять дней назад артистка написала в своей социальной сети, что сильно простыла. Она подчеркнула, что тесты на ковид дали отрицательный результат, однако от встречи с поклонниками после очередного выступления Слава отказалась, объяснив своё решение нежеланием подвергать фанатов опасности.
По данным портала "СтарХит", сегодня певице стало хуже. В экстренном порядке её госпитализировали в одну из московских клиник.
"Славе плохо. Высокая температура, кашель, рвота и понос", — заявил источник издания.
Как сообщают журналисты, медики подозревают у Славы воспаление лёгких.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.