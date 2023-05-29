Певицу Славу экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на воспаление лёгких

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певицу Славу госпитализировали в одну из столичных клиник.

Фото: ria.ru

Пять дней назад артистка написала в своей социальной сети, что сильно простыла. Она подчеркнула, что тесты на ковид дали отрицательный результат, однако от встречи с поклонниками после очередного выступления Слава отказалась, объяснив своё решение нежеланием подвергать фанатов опасности.

По данным портала "СтарХит", сегодня певице стало хуже. В экстренном порядке её госпитализировали в одну из московских клиник.

"Славе плохо. Высокая температура, кашель, рвота и понос", — заявил источник издания.

Как сообщают журналисты, медики подозревают у Славы воспаление лёгких.

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