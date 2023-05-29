Певец Филипп Киркоров оскорбил комика Азамата Мусагалиева, назвав его филиппинским Ельциным

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров и юморист Азамат Мусагалиев разругались на глазах у зрителей.

Фото: rnews.ru

Киркоров стал гостем команды "Камызяки" в 10-ом выпуске второго сезона шоу "Концерты" на телеканале ТНТ. Во время номера между певцом и Азаматом Мусагалиевым завязалась словесная перепалка. Комик попросил артиста перестать исполнять надоевшие публике песни и не мешать молодым талантам.

В ответ Киркоров резко осадил оппонента.

"Муха, встала и полетела отсюда! Берега попутала? Везде твоя щекастая рожа, филиппинский Ельцин. Когда ты мутной каплей внизу рейтинга болтался, страна Новый год с моего выступления начинала", — заявил Филипп.

Однако в конце номера звёзды помирились и даже обнялись, доказав тем самым, что ссора была постановочной.

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