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Журналист Роман Супер* назвал причину внезапной смерти мужа Дианы Гурцкая: разорвалась аорта

1:13
Шоу-бизнес

Названа причина преждевременной кончины мужа Дианы Гурцкая, заместителя министра образования и науки Петра Кучеренко.

Журналист Роман Супер* назвал причину внезапной смерти мужа Дианы Гурцкая: разорвалась аорта
Фото: eg.ru

Напомним, Пётр Кучеренко внезапно скончался 20 мая, когда возвращался из командировки на Кубу. Самочувствие мужчины резко ухудшилось во время перелёта, однако даже экстренная посадка не спасла жизнь Кучеренко. 

По словам журналиста Романа Супер*, у Петра Кучеренко за несколько часов до посадки разорвалась аорта. Более того, Супер* отмечает, что Кучеренко до последнего пытался не лететь в командировку из-за плохого самочувствия, но всё-таки согласился. Отмечается, что родные и близкие чиновника знали об этом, сообщает StarHit.

"Все командировочные дни он в итоге провел в гостиничном номере. А за несколько часов до посадки у Пети разорвалась аорта. Борт был правительственным: я не знаю, какими медицинскими гаджетами снабжают такие самолеты, но помочь ему не смогли: ни в воздухе, ни на земле", — рассказал Роман Супер*.

Официальная причина смерти пока не называется. 

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Диана Гурцкая - Ты здесь
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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