Близкая родственница Дианы Гурцкая назвала причиной смерти её мужа тромб

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Родственница певицы Дианы Гурцкая сообщила причину смерти мужа артистки Петра Кучеренко.

Фото: eg.ru

После внезапной смерти 46-летнего Петра Кучеренко в СМИ звучали разные версии, касающиеся причин этого. По словам близкой родственницы семьи Светланы, причиной скоропостижной смерти мужчины стал тромб. Сама Диана никак не комментировала эту информацию, сообщает "МК".

"Тромб — это такая вещь, непредсказуемая. К сожалению, был тромб. Это такое дело, что ничем не поможешь", — сообщила журналистам Светлана во время похорон Кучеренко.

Сегодня на Троекуровском кладбище состоялись похороны мужа певицы, заместителя министра Минобрнауки Петра Кучеренко. Родные и близкие скорбят о произошедшем.

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Похороны Петра Кучеренко - мужа Дианы Гурцкой