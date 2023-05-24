Родственница певицы Дианы Гурцкая сообщила причину смерти мужа артистки Петра Кучеренко.
После внезапной смерти 46-летнего Петра Кучеренко в СМИ звучали разные версии, касающиеся причин этого. По словам близкой родственницы семьи Светланы, причиной скоропостижной смерти мужчины стал тромб. Сама Диана никак не комментировала эту информацию, сообщает "МК".
"Тромб — это такая вещь, непредсказуемая. К сожалению, был тромб. Это такое дело, что ничем не поможешь", — сообщила журналистам Светлана во время похорон Кучеренко.
Сегодня на Троекуровском кладбище состоялись похороны мужа певицы, заместителя министра Минобрнауки Петра Кучеренко. Родные и близкие скорбят о произошедшем.
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