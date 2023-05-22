Акушер-гинеколог Наталья Давыденко рассказала о том, как занятия сексом влияют на красоту и здоровье женщины. Она отметила, что во время полового акта у женщины активизируются центры, управляющие адреналиновой реакцией, которые снижают чувство страха и тревожности.
Специалист сообщила, что регулярное занятие сексом также положительно влияет на внешность, в частности на здоровье волос, кожи и ногтей.
Давыденко подчеркнула, что наличие оргазма у женщины безусловно является важнейшим фактором для умственного и физического здоровья. Более того, такой физиологический процесс поможет избежать сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об это сообщает "Газете.Ru".
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