Гинеколог Давыденко: женский оргазм помогает справиться с недомоганием и увлажнить кожу

Акушер-гинеколог Наталья Давыденко рассказала о том, как занятия сексом влияют на красоту и здоровье женщины. Она отметила, что во время полового акта у женщины активизируются центры, управляющие адреналиновой реакцией, которые снижают чувство страха и тревожности.

Фото: pixabay.com

Специалист сообщила, что регулярное занятие сексом также положительно влияет на внешность, в частности на здоровье волос, кожи и ногтей.

Давыденко подчеркнула, что наличие оргазма у женщины безусловно является важнейшим фактором для умственного и физического здоровья. Более того, такой физиологический процесс поможет избежать сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об это сообщает "Газете.Ru".

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